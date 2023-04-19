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У Києві на поминальні дні курсуватиме додатковий транспорт: деталі

19 квітня, 2023 середа
17:18
Суспільство Київ автобус, транспорт, зупинка

У столиці під час поминальних днів організують додатковий транспорт на маршрути, які проходять поблизу міських кладовищ

Про це інформує Київська міська адміністрація.

У неділю, 23 квітня, до Північного кладовища кількість автобусів на маршруті №258 "Станція метрополітену Лісова – Північне кладовище" збільшиться. Планується залучити 60 транспортних засобів.

Також працюватимуть ще 20 автобусів №740 "Одеська площа – Південне кладовище".

До Лісового кладовища будуть рухатись автобуси:  №121 – Станція метро "Почайна – Лісове кладовище", №122 – Станція метро "Оболонь – Лісове кладовище", №124 – Станція метро "Чернігівська – Лісове кладовище", №125 – "Універсам Позняки – Лісове кладовище". На ці маршрути планується залучити додатково 26 одиниць автотранспорту.

Киян і гостей міста закликають утриматися від відвідування місць поховань цього року.

"Візит краще перенести на безпечніший час, аби не створювати скупчення людей на територіях кладовищ і не наражати на небезпеку себе та близьких. У випадку, якщо вирішите все ж таки відвідати місця поховань, просимо дотримуватися заходів безпеки, що є необхідними в умовах воєнного стану", – наголошують у пресслужбі.

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