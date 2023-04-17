Ворог завдав удару по Запорізькій області: пошкоджено дачні будинки й автівки
Увечері 16 квітня російські війська завдали удару по Запорізькій області, унаслідок чого пошкоджено дачні будинки
Про це інформує очільник Запорізької ОВА Юрій Малишко.
"Ввечері ворог підступно атакував дачні будинки. Вибиті шибки, потрощені фасади, автівки", - написав він.
Постраждалих немає. Наразі на місці удару працюють відповідні служби: ліквідовують слідчі атаки і фіксують черговий воєнний злочин.
- У ніч проти 16 квітня росіяни здійснили масовану атаку на Запорізьку область. У Комишувасі постраждала місцева церква, у якій не проводили службу, руйнувань зазнали й будівлі поруч.
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