Росія атакувала авіацією Оріхів на Запоріжжі, постраждали домівки

Про це інформує голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Сьогодні рашисти вдарили бомбою по цивільному сектору міста Оріхів.

Унаслідок обстрілу постраждали приватні домівки та майно мирних жителів.

Спеціалісти уже працюють на місці влучання та ліквідовують наслідки.

Інформація про постраждалих не надходила.

"Ворог знищує залишки життя у маленькому місті, але Сили оборони Запорізького напрямку невпинно працюють над тим, щоб швидше вибити ворога з нашої землі", - наголошує очільник області.