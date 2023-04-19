Росія атакувала авіацією Оріхів на Запоріжжі, постраждали домівки
У середу, 19 квітня, ворожі війська здійснили чергову авіаційну атаку на місто Оріхів Запорізької області, постраждали приватні будинки
Про це інформує голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Сьогодні рашисти вдарили бомбою по цивільному сектору міста Оріхів.
Унаслідок обстрілу постраждали приватні домівки та майно мирних жителів.
Спеціалісти уже працюють на місці влучання та ліквідовують наслідки.
Інформація про постраждалих не надходила.
"Ворог знищує залишки життя у маленькому місті, але Сили оборони Запорізького напрямку невпинно працюють над тим, щоб швидше вибити ворога з нашої землі", - наголошує очільник області.
- Протягом доби 16 квітня російські війська здійснили 56 обстрілів по 16 мирних населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого пошкоджено будинки, постраждав чоловік.
- За добу 17 квітня ворог чотири рази вдарив по Запорізькій області з різних видів озброєння: РСЗВ, авіації та артилерії.
- 18 березня ворог завдав по Запоріжжю 4 авіаційних удари, 1 з БПЛА, 3 з РСЗВ та здійснив 93 артилерійських обстріли.
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