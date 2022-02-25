Внаслідок обстрілу на Харківщині поранено двох провідників, - Укрзалізниця

Про це повідомила пресслужба УЗ в Telegram.



"Одного залізничника поранено в живіт, іншого - в ногу. Наразі колеги знаходяться у лікарні міста, стан стабільний", - заявили в Укрзалізниці.



Там подякували колегам за віддану роботу і додали, що слідкують за їхнім станом.



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