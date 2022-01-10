Внаслідок пожежі у багатоквартирному будинку у Нью-Йорку загинуло 19 людей
У житловому будинку в Нью-Йорку внаслідок пожежі загинуло 19 людей, серед них - дев'ятеро дітей
Про це повідомляє BBC.
Щонайменше 19 людей, у тому числі дев'ятеро дітей, загинули внаслідок пожежі в 19-поверховому житловому будинку в Нью-Йорку.
За словами мера Нью-Йорка Еріка Адамса, ще 32 людини були доставлені до лікарні, деякі з них у важкому стані.
Комісар пожежної охорони Деніел Нігро заявив, що вони знайшли жертв на кожному поверсі будівлі, а задимлення було "безпрецедентним". Він додав, що через кількість загиблих це стало найгіршою пожежею у Нью-Йорку за останні 30 років.
Пожежа виникла в неділю, 9 січня, у квартирі, яка охоплює другий і третій поверхи багатоквартирного будинку в Бронксі. Близько 200 пожежників гасили полум’я, яке, за версією чиновників, спалахнуло через несправний електронагрівач.
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