Внаслідок ракетного удару по Фастову 28 квітня дві людини потрапили в лікарню

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram.



"28 квітня близько 20 години росіяни нанесли ракетний удар по місту Фастів. Було потрапляння по інфраструктурних об'єктах міста. Наразі пожежу локалізовано", - написав він.



Павлюк повідомив, що внаслідок обстрілу є постраждалі.



"Дві особи госпіталізували з пораненнями середньої тяжкості", - підсумував очільник ОВА.

28 квітня крилаті ракети російських окупантів вдарили по Фастову на Київщині.