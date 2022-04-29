Внаслідок ракетного удару по Фастову 28 квітня дві людини потрапили в лікарню
Двоє людей госпіталізували після ракетного удару по інфраструктурних об'єктах міста 28 квітня Фастів Київської області
Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram.
"28 квітня близько 20 години росіяни нанесли ракетний удар по місту Фастів. Було потрапляння по інфраструктурних об'єктах міста. Наразі пожежу локалізовано", - написав він.
Павлюк повідомив, що внаслідок обстрілу є постраждалі.
"Дві особи госпіталізували з пораненнями середньої тяжкості", - підсумував очільник ОВА.
- 28 квітня крилаті ракети російських окупантів вдарили по Фастову на Київщині.
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