Внаслідок російських обстрілів пошкоджено склад з аміачною селітрою біля Краматорська
Мешканців Слов'янської територіальної громади просять обмежити перебування на відкритому повітрі
Про це повідомляє Cлов'янська міська військово-цивільна адміністрація.
Як зазначають у адміністрації, безпосередньої загрози життю мешканців немає, протре на найближчу добу варто обмежити перебування на відкритому повітрі та щільно зачинити вікна.
- Російські окупанти 9 травня обстріляли центральну частину міста Слов'янськ.
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