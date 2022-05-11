Внаслідок російських обстрілів пошкоджено склад з аміачною селітрою біля Краматорська

Про це повідомляє Cлов'янська міська військово-цивільна адміністрація.

Як зазначають у адміністрації, безпосередньої загрози життю мешканців немає, протре на найближчу добу варто обмежити перебування на відкритому повітрі та щільно зачинити вікна.

Російські окупанти 9 травня обстріляли центральну частину міста Слов'янськ.