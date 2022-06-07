Про це повідомляє BoxrecGrey у twitter.

Однією з жертв став колишній професійний боксер Грег Джексон, який провів на професійному рингу 19 боїв. Американець виступав у напівсередній вазі (до 66,7 кг) та завершив кар'єру в 2019 році, після цього працював тренером. На його рахунку 11 перемог, сім поразок та одна нічия.

Загалом під час стрілянини у Філадельфії було вбито три людини, ще 11 осіб - поранено.

25 травня учень влаштував стрілянину біля школи в американському місті Ювалд, штат Техас, загинула 21 людина.

2 червня чоловік, озброєний гвинтівкою та пістолетом, вбив чотирьох людей у ​​медичному центрі в штаті Оклахома.

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