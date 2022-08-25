Внаслідок ворожих ударів по Хмельниччині троє людей поранено

Відеозвернення він опублікував у себе в телеграмі.

Унаслідок двох ударів по Шепетівському району 24 серпня пошкоджено цивільні будинки та школу.

Троє людей – жінка та двоє дітей – отримали медичну допомогу. Вони мають легкі ушкодження внаслідок ураження вбитим склом.

24 серпня росіяни два рази обстріляли Хмельниччину.