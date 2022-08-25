Внаслідок ворожих ударів по Хмельниччині троє людей поранено
Голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій повідомив про наслідки вчорашнього удару по Шепетівці: є пошкодження будинків та поранені
Відеозвернення він опублікував у себе в телеграмі.
Унаслідок двох ударів по Шепетівському району 24 серпня пошкоджено цивільні будинки та школу.
Троє людей – жінка та двоє дітей – отримали медичну допомогу. Вони мають легкі ушкодження внаслідок ураження вбитим склом.
- 24 серпня росіяни два рази обстріляли Хмельниччину.
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