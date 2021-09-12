Внаслідок жорсткої посадки літака під Іркутськом в Росії загинули 4 особи

Про це повідомляє Інтерфакс.

Про те, що чотири людини, які перебували в пасажирському літаку L-410, загинули під час жорсткої посадки в Іркутській області, заявили в оперативному штабі з ліквідації наслідків аварії.

"За попередніми даними, загинули щонайменше чотири людини один пілот - командир - і троє пасажирів. Другий пілот живий", - повідомив представник оперативного штабу.

Інші 12 пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості.

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв заявив, що літак під час жорсткої посадки впав в річку Ангару.

Літак Let L-410 авіакомпанії "Сила" виконував рейс Іркутськ - Казачинське. За даними представника компанії, літак пропав з радарів при спробі повторно здійснити посадку. На борту літака знаходилися 16 осіб і два члени екіпажу.