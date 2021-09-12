Внаслідок жорсткої посадки літака під Іркутськом в Росії загинули 4 особи
В Іркутській області, внаслідок жорсткої посадки пасажирського літака, загинуло чотири людини
Про це повідомляє Інтерфакс.
Про те, що чотири людини, які перебували в пасажирському літаку L-410, загинули під час жорсткої посадки в Іркутській області, заявили в оперативному штабі з ліквідації наслідків аварії.
"За попередніми даними, загинули щонайменше чотири людини один пілот - командир - і троє пасажирів. Другий пілот живий", - повідомив представник оперативного штабу.
Інші 12 пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості.
Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв заявив, що літак під час жорсткої посадки впав в річку Ангару.
Літак Let L-410 авіакомпанії "Сила" виконував рейс Іркутськ - Казачинське. За даними представника компанії, літак пропав з радарів при спробі повторно здійснити посадку. На борту літака знаходилися 16 осіб і два члени екіпажу.
- Нагадаємо, 12 вересня в Іркутській області під час посадки розбився пасажирський літак.
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