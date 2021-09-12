Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Внаслідок жорсткої посадки літака під Іркутськом в Росії загинули 4 особи

Внаслідок жорсткої посадки літака під Іркутськом в Росії загинули 4 особи

12 вересня, 2021 неділя
22:17
Світ Авіакатастрофа, Іркутськ

В Іркутській області, внаслідок жорсткої посадки пасажирського літака, загинуло чотири людини

Про це повідомляє Інтерфакс. 

Про те, що чотири людини, які перебували в пасажирському літаку L-410, загинули під час жорсткої посадки в Іркутській області, заявили в оперативному штабі з ліквідації наслідків аварії. 

"За попередніми даними, загинули щонайменше чотири людини один пілот - командир - і троє пасажирів. Другий пілот живий", - повідомив представник оперативного штабу. 

Інші 12 пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості.

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв заявив, що літак під час жорсткої посадки впав в річку Ангару. 

Літак Let L-410 авіакомпанії "Сила" виконував рейс Іркутськ - Казачинське. За даними представника компанії, літак пропав з радарів при спробі повторно здійснити посадку. На борту літака знаходилися 16 осіб і два члени екіпажу. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Росія
літак
загиблі
Іркутськ
жорстка посадка
пасажирський літак
авіакатасрофа
Читайте також:
Ангела Меркель та Матеуш Моравецький
11 вересня, 2021 субота
Меркель та Моравецький зробили заяви про "Північний потік-2" після зустрічі у Варшаві
11 вересня, 2021 субота
У сценарії "Заходу-2021" описано роль Україні під час війни за Білорусь
Леонід Кучма
11 вересня, 2021 субота
Кучма сказав, чого варто очікувати від можливої зустрічі Зеленського та Путіна
Київ
+25
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.64
    Купівля 26.64
    Продаж 26.88
  • EUR
    Купівля 31.41
    Продаж 31.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
12 вересня
22:56
Папа Римський та Вселенський патріарх Варфоломій
Папа Римський Франциск зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм
22:39
Динамо
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України після 7-го туру
21:53
Північний потік-2
Європа вже цієї зими ризикує поринути в енергетичну кризу через залежність від російського газу, - FT
21:24
Ворскла - Десна
"Ворскла" та "Десна" зіграли в бойову нічию в чемпіонаті України
21:03
Іран
Іран погодився відновити співпрацю з МАГАТЕ
20:45
Емма Радукану
Жіночий турнір US Open закінчився гучною сенсацією
20:21
хасид
В Ізраїлі у понад 1400 хасидів, які повернулися з України, виявили коронавірус
19:50
Літак L-410
У Росії під Іркутськом під час посадки розбився пасажирський літак
19:34
Колос - Маріуполь
"Маріуполь" несподівано переміг у гостях "Колос" в чемпіонаті України
19:16
Інтерв’ю
Соломія Чубай
"Хочемо показати поетів і письменників як звичайних людей", – Соломія Чубай
19:14
пенсія
В Україні щорічно індексуватимуть пенсії усім пенсіонерам, - Шмигаль
18:50
Манор Соломон
Лідер "Шахтаря" пропустить стартовий матч ЛЧ через релігійне свято
18:22
У Києві сталася масштабна ДТП за участю 9 авто
18:05
Київ осінь погода
Синоптик Наталка Діденко попередила, що до України йде похолодання
17:43
ООС
Загострення на фронті: 12 вересня загинув український військовий
17:33
Лукашенко
Режим Лукашенка отримає від Росії озброєння на $1 млрд
17:14
Російські окупанти в Криму
За запитом України у Чехії затримали росіянина, який брав участь в окупації Криму
16:51
Олег Верняєв
Олімпійський чемпіон Верняєв погрожує відмовитися від українського громадянства
16:34
Зеленський
У Офісі президента назвали ключову умову зустрічі Зеленського з Путіним
16:24
Агія Загребельська
"Понад 90% держінституцій перетворилися на філію Банкової", − ексуповноважена АМКУ Агія Загребельська
16:17
Олексій Куленко
Оприлюднено ім'я загиблого 11 вересня на фронті українського військового
15:53
Минай
"Минай" та "Чорноморець" влаштували нічийну "перестрілку" в УПЛ
15:35
Лукашенко
Лукашенко висунув Заходу ультиматум через санкції
15:15
Евандер Холіфілд та Вітор Белфорт (ліворуч)
Боєць UFC жорстко нокаутував легенду боксу Холіфілда у першому раунді
14:59
Україні для захисту від Росії треба перейти на латиницю, - Данілов
14:27
400 євро за 100 грам. Скільки можна заробити на трюфелях
14:00
Віталій Писанець
Вів справи Медведчука та Шеремета, знімав арешт з майна Захарченка. Що відомо про знайденого мертвим суддю Писанця
13:48
Поліція підтвердила смерть судді Писанця. Розслідуванням зайнялося ДБР
13:34
Анн Ідальго
Міська голова Парижу, соціалістка та донька емігрантів з Іспанії Анн Ідальго йде в президенти Франції
13:20
Суддя Писанець на відпочинку побився зі знайомим, - джерела
13:00
Віталій Писанець
Неподалік від Києва знайшли мертвим суддю Печерського райсуду Києва Віталія Писанця, - ЗМІ
12:45
Померла виконавиця хіта Yes Sir, I Can Boogie
12:24
Андерс Ослунд
Антиолігархічний законопроєкт повторює шлях Путіна у 2000-х, - Андерс Ослунд
12:00
Нацполіція та Нацгвардія охороняють учасників KharkivPride від противників ЛГБТ
11:49
На поминках по Аллі Горській агенти КДБ стежили за присутніми і записували їхні вірші. Є фото й розсекречений документ
11:36
Інтерв’ю
Саттер
"Україна є прикладом того, що комунізм – не вирок", – американський журналіст Девід Саттер
11:30
Володимир Зеленський
У світі Зеленського немає місця загиблим воїнам, - Білецький
11:05
Чебурнет
Христо Грозев розповів, як Кремль "відріже" іноземний інтернет
10:49
Ексклюзив
Володимир Огризко
Саме по собі залучення США до врегулювання на Донбасі нічого не дасть. В Придністров'ї це не допомогло, - Володимир Огризко
10:32
З Києва до Канева знову ходитимуть "ракети"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV