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Внесення фейкових даних про вакцинацію у Helsi: прокуратура оголосила про підозру ексзаступнику міністра соцполітики

19 січня, 2022 середа
12:18
Кримінал

Київська міська прокуратура викрила викрила протиправну схему збагачення за участі очільниці медустанови та трьох її пособників, яка полягала у вимаганні та одержанні хабарів з лікарів, а також в організації схеми з підроблення свідоцтв про вакцинацію проти COVID-19

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Facebook.

Як встановило слідство, керівник Київського дитячого діагностичного центру організувала схему, за якою підпорядковані їй лікарі щомісячно відраховували їй частину своєї заробітної плати для того, щоб продовжувати працювати у цій установі.

Слідчі задокументували вимагання та одержання вказаною посадовою особою грошових коштів від лікарів на суму 46 тис. грн. Після чергової передачі хабаря у розмірі 30 тис. грн її затримали.

Джерела "РБК-Україна" повідомили, що в цій схемі також брала участь ексзаступниця міністра соціальної політики України Олександра Чуркіна.

Спільники організували внесення до інформаційної системи "Helsi.me" завідомо неправдивих відомостей про вакцинацію громадян проти COVID-19 без її фактичного проведення за грошову винагороду у розмірі $250.

Двоє з учасників групи здійснювали пошук потенційних клієнтів та приймали від них замовлення, після чого передавали дані про замовників директору закладу охорони здоров’я, яка скеровувала відповідні списки лікарю.

"Надалі відомості про начебто здійснену вакцинацію цих громадян вносились іншим учасником групи до електронної системи eHealth для подальшого завантаження до Єдиного порталу державних послуг "Дія", - йдеться у дописі прокуратури.

На підставі ухвал суду проведено обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів кримінального провадження. Під час обшуків вилучено мобільні телефони, чорнові записи, а також копії паспортів громадян України, які підтверджують протиправну діяльність.

"Зауважимо, що до початку проведення обшуку одна з фігуранток викинула свій мобільний телефон у вікно, а інша - сховала вимкнутий гаджет за шафою", - зазначили у повідомленні.

Очільницю медустанови затримано в порядку статті 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362 КК України, іншим трьом фігурантам наразі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
 

  • Нагадаємо, у Києві затримали посадовця Укргазвидобування, який вимагав у підприємства хабар за підписання угод щодо постачання спецодягу.

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