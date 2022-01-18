600 тис. грн за підписання угод: посадовця Укргазвидобування викрили на вимаганні хабаря
У Києві затримали посадовця Укргазвидобування, який вимагав у підприємства хабар за підписання угод щодо постачання спецодягу
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Згідно з матеріалами досудового розслідування, Укргазвидобування уклало з підприємством низку договорів про постачання спецодягу протягом 90 днів з моменту підписання угод.
У зв'язку з обставинами, які не залежали від підприємства, виконати домовленостей упродовж визначених термінів стало неможливо.
Товариство на адресу Укргазвидобування надіслало листи з проханням підписати додаткові угоди до договорів для перенесення дат їхнього виконання.
Посадовець Укргазвидобування запропонував підприємцю безперешкодне підписання додаткових угод і перенесення термінів постачання спецодягу за 600 тис. грн хабаря.
Одразу після отримання частини суми в розмірі 400 тис.грн співробітника Укргазвидобування затримали. Йому повідомили про підозру. Правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють обставини злочину.
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