600 тис. грн за підписання угод: посадовця Укргазвидобування викрили на вимаганні хабаря

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.



Згідно з матеріалами досудового розслідування, Укргазвидобування уклало з підприємством низку договорів про постачання спецодягу протягом 90 днів з моменту підписання угод.



У зв'язку з обставинами, які не залежали від підприємства, виконати домовленостей упродовж визначених термінів стало неможливо.



Товариство на адресу Укргазвидобування надіслало листи з проханням підписати додаткові угоди до договорів для перенесення дат їхнього виконання.



Посадовець Укргазвидобування запропонував підприємцю безперешкодне підписання додаткових угод і перенесення термінів постачання спецодягу за 600 тис. грн хабаря.



Одразу після отримання частини суми в розмірі 400 тис.грн співробітника Укргазвидобування затримали. Йому повідомили про підозру. Правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють обставини злочину.

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