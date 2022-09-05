Вночі 6-8 вересня в Україні очікуються заморозки ґрунту
Вночі 6-8 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, на поверхні ґрунту очікуються заморозки
Про це повідомляє ДСНС.
"Увага! Вночі 6-8 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий), у північно-східних та східних областях і у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий). У Київській області вночі 6-8 вересня на поверхні ґрунту заморозки 0-5°(I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, рятувальники тримають ситуацію із торф'яними пожежами навколо Києва під контролем
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