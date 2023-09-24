Вночі невідомі диверсанти завдали удару по військових об'єктах Московської та Калузької областей
Українська розвідка повідомила, що вночі 24 вересня невідомі диверсанти завдали удару по військових об'єктах Московської та Калузької областей, зазнала пошкоджень ворожа техніка
Про це повідомляє ГУР.
"В ніч на 24 вересня невідомі диверсанти розширили географію "бавовни" на території країни-агресора, відзначившись вдалими діями в Московській та Калузькій областях", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на території військового містечка 2 мсд 1 ТА знищено паливозаправник. Своєю чергою на території військового містечка 60 арсеналу озброєння міста Калуга знищено 4 одиниці автомобільної техніки з причепами.
- Уранці неділі, 24 вересня, у Росії заявили про влучання українського БПЛА в адміністративну будівлю міста Курськ. У Генеральному управлінні розвідки підтвердили ураження будівлі Федеральної служби безпеки РФ у місті, а згодом і нафтопереробного заводу.
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