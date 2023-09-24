Вночі невідомі диверсанти завдали удару по військових об'єктах Московської та Калузької областей

Про це повідомляє ГУР.

"В ніч на 24 вересня невідомі диверсанти розширили географію "бавовни" на території країни-агресора, відзначившись вдалими діями в Московській та Калузькій областях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на території військового містечка 2 мсд 1 ТА знищено паливозаправник. Своєю чергою на території військового містечка 60 арсеналу озброєння міста Калуга знищено 4 одиниці автомобільної техніки з причепами.