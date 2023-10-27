Вночі окупанти обстріляли 2 селища на Харківщині: пошкоджено житлові будинки та музичну школу

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

В ході слідства, прокурори встановили, що 27 жовтня приблизно о 00:45 російська армія обстріляла населений пункт на Харківщині Купʼянськ-Вузловий. Пошкоджень зазнали житлові будинки та музична школа.



Також о 01:00 росіяни обстріляли Курилівку Купʼянського району, де окупанти націлились на приватні домоволодіння, господарчі споруди та автомобілі.



За попередніми даними, російські військові здійснювали удари по населених пунктах з артилерії.



Прокурори й поліція документують воєнні злочини, які здійснює російська армія.

Купʼянська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: https://t.me/prokuratura_kharkiv

Фото: https://t.me/prokuratura_kharkiv