Вночі окупанти обстріляли 2 селища на Харківщині: пошкоджено житлові будинки та музичну школу
27 жовтня російські окупанти обстріляли, імовірно, з артилерії Купʼянськ-Вузловий та Курилівку на Харківщині, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки, музична школа та господарства
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
В ході слідства, прокурори встановили, що 27 жовтня приблизно о 00:45 російська армія обстріляла населений пункт на Харківщині Купʼянськ-Вузловий. Пошкоджень зазнали житлові будинки та музична школа.
Також о 01:00 росіяни обстріляли Курилівку Купʼянського району, де окупанти націлились на приватні домоволодіння, господарчі споруди та автомобілі.
За попередніми даними, російські військові здійснювали удари по населених пунктах з артилерії.
Прокурори й поліція документують воєнні злочини, які здійснює російська армія.
Купʼянська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Фото: https://t.me/prokuratura_kharkiv
Фото: https://t.me/prokuratura_kharkiv
- У п'ятницю, 27 жовтня, російські терористи атакували місто Херсон та смт Зеленівка Херсонської області. Унаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік, ще один отримав поранення.
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