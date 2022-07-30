Вночі окупанти обстріляли один із спальних районів Миколаєва, одна людина загинула, шестеро травмовані, – Кім
Вночі, 30 липня, після 01:00 був обстріляний один із спальних районів Миколаєва. Попередньо відомо, що одна людина загинула, шестеро – зазнали поранень
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Він додав, що за наслідками обстрілу значних пошкоджень зазнали багатоповерхівки. Детальна інформація уточнюється.
"Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування. Крім того, зранку, 30 липня, відбулися обстріли територій поблизу с. Лепетиха та с. Кавказ. Електропостачання в громаді відновлено Криворізькими енергетиками", – написав Кім.
- Нагадаємо, росіяни зранку 29 липня обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами, унаслідок чого загинуло 5 людей, іще 13 дістали поранення
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