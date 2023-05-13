Вночі ПриватБанк тимчасово призупинить інтернет-банкінг
У ніч на 14 травня ПриватБанк тимчасово припинить роботу інтернет-банкінгу через планові регламентні роботи у Приват24
Про це інформує ПриватБанк.
Робота інтернет банкінгу буде призупинена з 01:00 до 04:00 14 травня.
"Зазвичай ми проводимо роботи вночі з суботи на неділю, коли більшість із вас відпочивають. Але якщо на цей час заплановані важливі операції через Приват24, візьміть до уваги інтервал проведення робіт", - ідеться в повідомленні.
Також у ПриватБанку порадили спланувати перекази та оплати через Приват24 завчасно або відкласти до ранку.
- 29 квітня в ПриватБанку виникли проблеми зі зняттям готівки та оплатою картками.
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