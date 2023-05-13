Вночі ПриватБанк тимчасово призупинить інтернет-банкінг

Про це інформує ПриватБанк.

Робота інтернет банкінгу буде призупинена з 01:00 до 04:00 14 травня.

"Зазвичай ми проводимо роботи вночі з суботи на неділю, коли більшість із вас відпочивають. Але якщо на цей час заплановані важливі операції через Приват24, візьміть до уваги інтервал проведення робіт", - ідеться в повідомленні.

Також у ПриватБанку порадили спланувати перекази та оплати через Приват24 завчасно або відкласти до ранку.