Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що пуски восьми "Shahed" здійснювались з південно-східного напрямку, а трьох крилатих ракет "Калібр" - з Чорного моря.

Як повідомляють у Повітряних силах, сили ППО відпрацювали у різних регіонах України, зокрема в зонах відповідальності повітряних командувань "Південь", "Схід" та "Центр".

"Усі повітряні цілі - 8 ударних БпЛА «Shahed-136/131» та 3 крилаті ракети «Калібр» знищено!", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про нічну атаку на Україну

Починаючи з 00:00 2 липня, по території України поширювалась повітряна тривога. О 3:23 пролунала сирена про відбій тривоги у Києві та області. Повітряні Сили повідомляли про ракетну небезпеку та загрозу застосування ворогом ударних БПЛА з південного напрямку.

Також близько 1:20 у Миколаївській області прогриміли вибухи. Повітряні Сили заявили про роботу ППО. Після 1:35 вибухи прогриміли на Запоріжжі - це робота ППО.

О 2:48 ППО спрацювала у Києві. Інформацію підтвердили у міській військовій адміністрації та Повітряних Силах. Столицю атакували "шахеди".

"Це перша атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і за останні 12 днів. Силами і засобам нашої ППО всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено. Дякуємо охоронцям нашого неба за відмінну роботу! Інформації щодо потерпілих чи руйнування на разі не надходило", - заявив начальник Київської МВА Сергій Попко о 3:30.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок падіння уламків у Київській області пошкоджені три будинки та поранення отримала одна людина. У КОВА додали, що чоловікові надали необхідну медичну допомогу. Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксування наслідків нічної атаки.