Вночі сили ППО знищили вісім "шахедів" і три ракети "калібр"
У ніч проти 2 липня російська армія атакувала Україну іранськими ударними дронами типу "Shahed" та крилатими ракетами "калібр". Сили ППО знищили усі повітряні цілі
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що пуски восьми "Shahed" здійснювались з південно-східного напрямку, а трьох крилатих ракет "Калібр" - з Чорного моря.
Як повідомляють у Повітряних силах, сили ППО відпрацювали у різних регіонах України, зокрема в зонах відповідальності повітряних командувань "Південь", "Схід" та "Центр".
"Усі повітряні цілі - 8 ударних БпЛА «Shahed-136/131» та 3 крилаті ракети «Калібр» знищено!", - йдеться в повідомленні.
Що відомо про нічну атаку на Україну
Починаючи з 00:00 2 липня, по території України поширювалась повітряна тривога. О 3:23 пролунала сирена про відбій тривоги у Києві та області. Повітряні Сили повідомляли про ракетну небезпеку та загрозу застосування ворогом ударних БПЛА з південного напрямку.
Також близько 1:20 у Миколаївській області прогриміли вибухи. Повітряні Сили заявили про роботу ППО. Після 1:35 вибухи прогриміли на Запоріжжі - це робота ППО.
О 2:48 ППО спрацювала у Києві. Інформацію підтвердили у міській військовій адміністрації та Повітряних Силах. Столицю атакували "шахеди".
"Це перша атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і за останні 12 днів. Силами і засобам нашої ППО всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено. Дякуємо охоронцям нашого неба за відмінну роботу! Інформації щодо потерпілих чи руйнування на разі не надходило", - заявив начальник Київської МВА Сергій Попко о 3:30.
У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок падіння уламків у Київській області пошкоджені три будинки та поранення отримала одна людина. У КОВА додали, що чоловікові надали необхідну медичну допомогу. Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксування наслідків нічної атаки.
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