"Vodafone Україна" придбає телеком-провайдера Vega за близько $15 млн

Про це йдеться у проміжній звітності "Vodafone Україна", оприлюдненій на сайті компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з ним, мобільний оператор купує 99,9929% акцій "Фарлеп-Інвест", а також 95% статутного капіталу ТОВ "Кейбл ТВ-Фінанси" (надає послуги кабельного зв'язку).

Завершення цієї операції очікується не пізніше за 15 вересня 2021 року.

"Vodafone Україна" - другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні.

Національний телеком-оператор Vega пропонує комплексні рішення в галузі фіксованого телефонного зв'язку, широкосмугового доступу до інтернету та передавання даних. Компанія присутня у 22 областях України.



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