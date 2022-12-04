Водопостачання та теплопостачання в Херсоні відсутні. Частина херсонців залишають місто, - пресофіцер комендатури оборони Плетенчук
Пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук повідомив, що в місті Херсон на сьогодні відсутні теплопостачання та водопостачання
Про це він розповів в етері телеканалі "Еспресо"
"Опалення та водопостачання в місті Херсон на сьогодні ще відсутнє. В цій ситуації рятує часткове включення електроенергії. Тобто енергетики працюють над повним відновленням електропостачання до всіх районів міста. Це складно, оскільки періодично прилітало по інфраструктурі міста", - розповів Плетенчук.
Пресофіцер зауважив, що багато людей покидають Херсон.
"Частина херсонців, після деокупації виїжджає з міста. Проте в Херсоні залишається досить багато цивільних громадян. Це люди, які не мають куди їхати, або не хочуть покидати місто. В більшості випадків це люди похилого віку", - додав він.
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