Росвождь провів зустріч з "воєнкорами", під час якої ніс таку дич, що шокував навіть відданих адептів. Але цікаво не це.

Після зустрічі "воєнкори" по телевізору та на своїх каналах зізналися, що перед спілкуванням із бункерним дідом тиждень сиділи у карантині.

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З чого випливає, що "спонтанні зустрічі з людьми" та "візити" Путіна на окуповану територію України – це фейки/постановки. З таким підходом ці події неможливі у принципі.

В Україні в цьому мало хто сумнівався. Тепер є свідчення і для дорогих росіян.

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Про автора. Олексій Копитько, радник міністра оборони України

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