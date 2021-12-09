Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області - антилідери з вакцинації, - МОЗ
Головний санлікар Ігор Кузін назвав чотири області України з найнижчими показниками вакцинації від коронавірусу
Про це він повідомив на брифінгу
Кузін зазначив, що від початку вакцинальної кампанії в Україні зробили понад 26 млн щеплень проти COVID-19. Принаймні одну дозу вакцини мають 45% дорослих українців. Повністю імунізовані 39% громадян.
"Водночас невтішні показники вакцинації фіксуємо у Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Закарпатській областях", - зауважив він.
Головний санлікар України назвав ці регіони антилідерами за охопленням COVID-вакцинацією серед дорослого населення.
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