Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області - антилідери з вакцинації, - МОЗ

Про це він повідомив на брифінгу



Кузін зазначив, що від початку вакцинальної кампанії в Україні зробили понад 26 млн щеплень проти COVID-19. Принаймні одну дозу вакцини мають 45% дорослих українців. Повністю імунізовані 39% громадян.



"Водночас невтішні показники вакцинації фіксуємо у Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Закарпатській областях", - зауважив він.



Головний санлікар України назвав ці регіони антилідерами за охопленням COVID-вакцинацією серед дорослого населення.

Нагадаємо, 9 грудня в Україні розширили перелік професій для обов’язкової COVID-вакцинації.

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