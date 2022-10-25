Про це повідомляє Globo.

За словами 37-річного футболіста іспанського "Реалу" після виступу на чемпіонаті світу - 2022 він залишить збірну Хорватії.

"Я знаю, що вже досяг певного віку і що це мій останній турнір за збірну Хорватії", - сказав Модріч.

Півзахисник зіграв за національну команду 154 матчі, забив 23 голи та віддав 24 результативні передачі. У її складі став віцечемпіоном світу - 2018. У 2018 році Модріч виграв "Золотий м'яч".

Чемпіонат світу - 2022 відбуватиметься з 18 листопада по 20 грудня у Катарі. На груповому етапі Хорватія зіграє з Марокко, Канадою та Бельгією.

8 червня 2022 року Лука Модріч продовжив контракт з мадридським "Реалом" на один рік.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb