Володар "Золотого м'яча" заявив, що після ЧС-2022 йде зі збірної
Хорватський півзахисник Лука Модріч оголосив, що після чемпіонату світу - 2022 завершує кар'єру в національній команді
Про це повідомляє Globo.
За словами 37-річного футболіста іспанського "Реалу" після виступу на чемпіонаті світу - 2022 він залишить збірну Хорватії.
"Я знаю, що вже досяг певного віку і що це мій останній турнір за збірну Хорватії", - сказав Модріч.
Півзахисник зіграв за національну команду 154 матчі, забив 23 голи та віддав 24 результативні передачі. У її складі став віцечемпіоном світу - 2018. У 2018 році Модріч виграв "Золотий м'яч".
Чемпіонат світу - 2022 відбуватиметься з 18 листопада по 20 грудня у Катарі. На груповому етапі Хорватія зіграє з Марокко, Канадою та Бельгією.
- 8 червня 2022 року Лука Модріч продовжив контракт з мадридським "Реалом" на один рік.
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