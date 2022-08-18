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Володимир Ар’єв зареєстрував петицію до світової спільноти про порятунок полонених захисників Маріуполя і посилення тиску на Росію через злочин в Оленівці

18 серпня, 2022 четвер
15:16
Суспільство Володимир Ар'єв

Народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар’єв зареєстрував на глобальній платформі Change.org петицію до світової спільноти із закликом про порятунок полонених захисників Маріуполя та притягнення до відповідальності російської влади за злочин в Оленівці

Про це Ар'єв повідомив на своїй facebook-сторінці. 

Петиція доступна для підпису за посиланням. Документ уже підписали майже півтори тисячі людей.

Подаємо петицію повнотекстово: 

Зважаючи на масове вбивство щонайменше 53 українських військовополонених захисників Маріуполя, що сталось в ніч на 29 липня 2022 року в Оленівці;

Зважаючи на спроби Російської Федерації відразу звинуватити Україну в тому, що це вона сама вбила своїх військовослужбовців у в’язниці в Оленівці, обстрілявши їх ракетою  GMLRS з РСЗВ HIMARS, які виявились цілком не правдивими та не викликали довіри у світу;

Беручи до уваги, що наявні супутникові знімки місця трагедії та висновки експертів вказують на застосування термобаричного боєзапасу всередині будівлі в’язниці;

Зважаючи на те, що за наявних доказів вбивство захисників Маріуполя в Оленівці має усі ознаки скоєного Російською Федерацією терористичного акту проти беззахисних українських військовополонених;

Беручи до уваги, що  цей військовий злочин, вчинений Росією, є порушенням Женевських конвенцій поводження з військовополоненими;

Беручи до уваги, що дії Російської Федерації в Україні є неспровокованою воєнною агресією проти суверенної держави,  призводять до загибелі тисяч мирних громадян внаслідок обстрілів і ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, що є проявом терору;

Зважаючи на необхідність протидіяти військовим діям і новим терористичним атакам Російської Федерації проти України;

МИ, що нижче ПІДПИСАЛИСЯ

Висловлюємо засудження цинічного вбивства українських військовополонених, захисників Маріуполя, вчиненого Російською Федерацією в ніч на 29 липня 2022 року в Оленівці;

Закликаємо ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста негайно відреагувати на терористичний  акт, здійснений Російською  Федерацією,  та направити представників Організації Об’єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста, на територію колонії в смт. Оленівка на тимчасово окупованій території  Донецької  області з метою інспекційної місії;

Закликаємо Організацію Об’єднаних Націй, Міжнародний комітет Червоного Хреста та Організацію з Безпеки і Співробітництва в Європі вжити заходів для постійного контролю за умовами утримання усіх українських військовополонених, які перебувають на території Російської Федерації та на тимчасово окупованих територіях України;

Закликаємо Організацію Об’єднаних Націй, Міжнародний комітет Червоного Хреста та Незалежну міжнародну медичну гуманітарну організацію "Лікарі без кордонів" невідкладно зробити все можливе  для  звільнення  без усіляких передумов полонених жінок-медиків, серед яких є вагітні і поранені.

Закликаємо міжнародні інституції  активізувати  зусилля  для  обміну  та повернення в Україну військовополонених захисників Маріуполя, оскільки лише зусилля України не дають для цього необхідних результатів;

Звертаємось до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу, Європейської Ради, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, парламентів та урядів держав-членів НАТО:

  • визнати дії Російської Федерації щодо вбивства українських військовополонених захисників Маріуполя, яке вчинила Російська Федерація в ніч на 29 липня 2022 року в Оленівці, терористичним актом;

  • визнати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму;

  • посилити тиск на Російську Федерацію та держави, які співпрацюють з нею та підтримують її терористичний режим, у тому числі шляхом запровадження санкцій, передбачених відповідно до статусу держави  – спонсора тероризму, включно  з  повним  ембарго  на  торгівлю  енергоносіями  з  державними  та приватними компаніями, афілійованими з Російською Федерацією та відключенням від системи SWIFT усіх фінансових установ Російської Федерації.

Ми вважаємо, що повноцінне використання вищенаведених   можливостей, наявних у Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу, Європейської Ради, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, парламентів та урядів держав-членів НАТО, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Незалежної міжнародної  медичної   гуманітарної організації "Лікарі   без   кордонів" за наявності  політичної  волі значно швидше змусить Російську Федерацію відмовитися від продовження неспровокованої агресії проти України та припинити свою терористичну діяльність, а винні особи понесуть покарання за воєнні злочини і терор проти України.

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