English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Володимир Зеленський отримав Премію Вінстона Черчилля за лідерство

Володимир Зеленський отримав Премію Вінстона Черчилля за лідерство

26 липня, 2022 вiвторок
20:38
Світ

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відзначив президента України Володимира Зеленського нагородою Вінстона Черчилля

Про це повідомили на офіційному сайті Президента.

Голова Міжнародного товариства Лоуренс Геллер під час включення з прес-центру Офісу Прем’єр-міністра Великої Британії відзначив, що зараз відбуваються події та явища, яких не було з часів Вінстона Черчилля 80 років тому.

"Демократія у Європі зараз перебуває під загрозою тиранії, і цю загрозу зупиняє лідерство та героїзм. Як і Вінстон Черчилль, Президент Зеленський показує, що тиранія не повинна досягти успіху, що люди повинні мати право самостійно обирати свій шлях і своє життя", – сказав Лоуренс Геллер.

За його словами, відданість Володимира Зеленського основоположним принципам демократії й твердість у захисті своєї країни допомагає Європі зрозуміти себе, а "його відстоювання демократії надихає всіх нас".

Зі свого боку Борис Джонсон зауважив, що після початку повномасштабної війни Росії проти України Володимир Зеленський довів своє лідерство.

"Для мене надзвичайна честь отримати сьогодні премію Вінстона Черчилля за лідерство. Ця нагорода була б неможливою, якби весь український народ не піднявся на захист свободи від тиранії, яка намагається повернути нас до найгіршого", - прокоментував Зеленський.

  • 20 липня Олена Зеленська повідомила, що українці отримали премію Dissident Human Rights за відстоювання свободи і прав людини, вперше нею нагородили не окремих активістів, а весь народ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ЄС
війна з Росією
Борис Джонсон
Володимир Зеленський
Велика Британiя
Читайте також:
26 липня, 2022 вiвторок
Зеленський пояснив причину звільнення командира Сил спеціальних операцій
Марія Захарова
25 липня, 2022 понедiлок
Росія пригрозила Україні та Євросоюзу за слова про перемогу на полі бою
25 липня, 2022 понедiлок
Лавров шукає можливості, щоб уникнути відповідальності. Боїться покарання за скоєні злочини, - Чалий
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.34
    Купівля 38.34
    Продаж 39.3
  • EUR
    Купівля 38.72
    Продаж 39.84
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
26 липня
21:14
Bayraktar Байрактар
"Повернись живим" придбав для українських військових "Байрактар"
21:13
Ліз Трас та Ріші Сунак під час теледебатів
Під час дебатів кандидатів на посаду прем'єра Великої Британії трапився нещасний випадок. Трансляцію перервали
21:12
Володимир Зеленський та Борис Джонсон
На сайті президента зареєстрували петиція про надання Борису Джонсону громадянства України
21:03
США готується навчати українських пілотів
Серйозні наміри США: Сполучені Штати виділять $100 млн на навчання українських пілотів
21:00
ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему
Суд остаточно підтвердив законність націоналізації ПриватБанку
20:56
Байден
Байден завершив курс лікування від коронавірусу, але ще перебуває на самоізоляції, - Білий дім
20:49
Україна ЄС
Правосуддя, верховенство права та боротьба з корупцією. В Євросоюзі назвали слабкі місця українських реформ
20:38
Напис "На Київ" на формі силовиків у Чечні
У Чечні на формі силовиків з'явилися шеврони "На Київ"
20:22
Нафтогаз
"Уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями Нафтогазу". Компанія звинувачує Кабмін у бездіяльності
20:22
На фото Збройні сили України
Зеленський озвучив Politico крайні терміни звільнення окупованих територій: "Потім буде важко"
20:15
ЗСУ збили російський дрон-камікадзе "Ланцет", яким окупанти намагалися вдарити по радіолокаційній станції на Миколаївщині
20:05
Денис Шмигаль
На підготовку опалювального сезону спрямують 1 млрд євро із виділених ЄІБ 1,6 млрд, - Шмигаль
20:02
Лисичанськ
ЗСУ знищили казарми окупантів у Лисичанську: ліквідовано 12 рашистів
19:36
Віктор Орбан
В Угорщині для "захисту безпеки й суверенітету" країни створили Раду оборони, яку очолить Орбан
19:24
СБУ знає вже поіменно всіх колаборантів і зрадників із окупаційного "МВД РФ" на Херсонщині
Військова контррозвідка знищила ударними дронами три російські танки Т-72
19:22
Російський літак, який розбирають на запчастини через санкції
Китай витискає Росію зі спільного проєкту створення літака, конкурента Boeing та Airbus
19:12
У Литві пропонують скоротити перелік російських творів у шкільній програмі
19:07
Ексклюзив
білорусь солдати лукашенко
Лукашенко озвучує тези Кремля, - політексперт Герасимчук
19:02
Ексклюзив
Віктор Орбан
Російські інтереси та гібридна агресія інтегровані у режим Орбана, - експерт-міжнародник Тужанський
18:57
На фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
200 млрд грн спрямують на соцвиплати і підтримку економіки завдяки відтермінуванню виплат України по зовнішніх боргах, - Шмигаль
18:54
На Тернопільщині судитимуть псевдоволонтерів, які на зібрані для ЗСУ гроші купили собі люксові авто, прикраси і телефони
18:47
МКС
РФ заявила про вихід із Міжнародної космічної станції після 2024 року, чинний очільник Роскосомосу пояснив це "підняттям планки", колишній – санкціями
18:18
Кабінет міністрів
Кабмін виділив 126,3 млн грн на покриття комунальних витрат у будівлях, де жили переселенці
18:05
Віктор Орбан
Орбан відповів на звинувачення його у расизмі біблейською тезою про створення людини
17:55
Ексклюзив
окупанти
Росіяни перекидають під Херсон залишки техніки з інших напрямків, - представник мерії
17:45
Ексклюзив
міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко
"Я залишився практично один і представляв Україну з владними повноваженнями": мер Нової Каховки про досвід роботи в окупації
17:43
Північний потік газ
РФ продавала до Європи 83% своїх енергоресурсів і втрачає від санкцій значно більше за європейців, - діловий журнал Fortune
17:40
Дія
Українці подали понад 5 тис. заявок на гранти за програмою "єРобота" для створення нового бізнесу
17:26
Окупант пожалівся матері, що командування назвало його бригаду боягузами за нездатність захопити село, - перехоплення
17:25
Єврокомісія
ЄС позитивно оцінив здійснені Україною кроки на шляху до європейської інтеграції
17:24
Знаменита фотографиня Енні Лейбовіц зняла подружжя Зеленських для Vogue
17:20
Ексклюзив
Тетяна Козаченко
Демченко, Татаров, Любченко і Богдан - яскраві приклади ігнорування закону про люстрацію, - юристка
17:15
NFT-музей війни в Україні
NFT-твори українських митців використають для відновлення зруйнованих Росією об'єктів культури
17:12
Ердоган
Ердоган планує зустрітися з Путіним у Сочі
17:09
медичні засоби
Рецепти на антибіотики дозволили виписувати середньому медичному персоналу в селах
17:01
Попасна
У Росії підрахували, що на відбудову окупованих територій України буде потрібно близько $750 млрд
17:00
Жужа Хегедюш
Радниця Орбана Хегедюс пішла з посади після його скандальної промови про "чистоту нації"
16:44
Німеччина передала Україні обіцяні три РСЗВ Mars II
16:42
виставка "Baranovsky. Ukraina. Діти
В Києві відкрилась виставка "Baranovsky. Ukraina. Діти"
16:35
FlixBus відкриває нову лінію в Україні - до Словаччини та Австрії
Найбільший автоперевізник Європи FlixBus відкриває лінію з України до Словаччини та Австрії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV