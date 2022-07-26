Про це повідомили на офіційному сайті Президента.

Голова Міжнародного товариства Лоуренс Геллер під час включення з прес-центру Офісу Прем’єр-міністра Великої Британії відзначив, що зараз відбуваються події та явища, яких не було з часів Вінстона Черчилля 80 років тому.

"Демократія у Європі зараз перебуває під загрозою тиранії, і цю загрозу зупиняє лідерство та героїзм. Як і Вінстон Черчилль, Президент Зеленський показує, що тиранія не повинна досягти успіху, що люди повинні мати право самостійно обирати свій шлях і своє життя", – сказав Лоуренс Геллер.

За його словами, відданість Володимира Зеленського основоположним принципам демократії й твердість у захисті своєї країни допомагає Європі зрозуміти себе, а "його відстоювання демократії надихає всіх нас".

Зі свого боку Борис Джонсон зауважив, що після початку повномасштабної війни Росії проти України Володимир Зеленський довів своє лідерство.

"Для мене надзвичайна честь отримати сьогодні премію Вінстона Черчилля за лідерство. Ця нагорода була б неможливою, якби весь український народ не піднявся на захист свободи від тиранії, яка намагається повернути нас до найгіршого", - прокоментував Зеленський.

20 липня Олена Зеленська повідомила, що українці отримали премію Dissident Human Rights за відстоювання свободи і прав людини, вперше нею нагородили не окремих активістів, а весь народ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb