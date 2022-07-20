У Вашингтоні в Меморіалі жертвам комунізму Олена Зеленська отримала премію Dissident Human RightsAward для всього народу України.

"З 2015 року премія присуджується активістам і дисидентам – представникам поневолених народів за їхню хоробрість у відстоюванні прав людини та свободи. Цьогоріч уперше нею відзначили не конкретну особистість, а весь народ України за "мужню боротьбу за свободу й проти агресивної війни Росії", - написала вона.

Зеленська зазначила, що РФ продовжує користуватися сталінськими методами щодо українців.

"Система, яка атакує вас, може називатися як завгодно. Але ми легко впізнаємо тоталітаризм за його головними ознаками – агресією, насильством, повним знеціненням людського життя. Це саме те, з чим в особі РФ має справу Україна. Росія вже давно не називається комуністичною, але там досі практикують сталінські методи управління та поневолення інших народів", - наголосила Олена Зеленська.

Також дружина Президента України нагадала світу, що українці виборюють не лише свою свободу.

"Ціною героїчних зусиль ми боремося не лише за свою свободу. Ми боремося, щоб сталінський Великий терор більше не використовувався ніде й ніколи в цивілізованому світі. Саме про це й свідчить сьогоднішня нагорода, яку везу до України", - підсумувала вона.

Перша леді України Олена Зеленська зустрілась з президентом США Байденом і його дружиною.

Олена Зеленська під час візиту до США зустрілася з держсекретарем Ентоні Блінкеном.

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