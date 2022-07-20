Український народ нагородили премією Dissident Human Rights за відстоювання свободи і прав людини
Українці отримали премію Dissident Human Rights за відстоювання свободи і прав людини, вперше нею нагородили не окремих активістів, а весь народ
"З 2015 року премія присуджується активістам і дисидентам – представникам поневолених народів за їхню хоробрість у відстоюванні прав людини та свободи. Цьогоріч уперше нею відзначили не конкретну особистість, а весь народ України за "мужню боротьбу за свободу й проти агресивної війни Росії", - написала вона.
Зеленська зазначила, що РФ продовжує користуватися сталінськими методами щодо українців.
Також дружина Президента України нагадала світу, що українці виборюють не лише свою свободу.
"Ціною героїчних зусиль ми боремося не лише за свою свободу. Ми боремося, щоб сталінський Великий терор більше не використовувався ніде й ніколи в цивілізованому світі. Саме про це й свідчить сьогоднішня нагорода, яку везу до України", - підсумувала вона.
- Перша леді України Олена Зеленська зустрілась з президентом США Байденом і його дружиною.
- Олена Зеленська під час візиту до США зустрілася з держсекретарем Ентоні Блінкеном.
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