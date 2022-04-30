Волонтери передали мешканцям Луганщини зарядні пристрої на сонячних батареях, адже майже всі електромережі зруйновані росіянами

Про це в телеграмі написав очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"50 вкрай потрібних жителям Луганщини мобільних зарядних пристроїв на сонячних батареях та компактні вуличні пічки доправили сєвєродончанам та лисичанам активісти благодійної організації Фонд громад Луганщини "Хорс"", - повідомив він.



За словами очільниці Фонду Ганни Борової, облрада вирішила проблему з постачанням харчування й речей першої необхідності, але для людей у сховищах також важливо мати зв'язок із близькими.



"На жаль, електромережі майже повністю зруйновані, тож реально зарядити телефон можливо тільки від павербанку на сонячних батареях. Тим більш, попереду літо", - додала вона.



Ганна Борова зауважила, що вартість зарядки трохи перевищує 3 тис. грн, тому зібрати кошти було не складно.



"Це волонтери з Канади та США, дружні громадські організації: Кремінська бізнес-асоціація та Донецький молодіжний дебатний центр. Всього було придбано 70 зарядних пристроїв. 50 вже розподілені по місцях масового перебування людей, ще 20 - поїдуть до гарячих точок Луганщини найближчим часом", - зазначив Сергій Гайдай.



Також потрібні вуличні пічки "Бастіон". Підприємство виготовляє розбірні конструкції для укриттів і місць концентрації переселенців, зокрема ліжка та розкладні столи з лавами, які легко монтувати й переносити.



Ганна Борова зазначила, що разом із партнерами фонд зібрав понад 100 тис. грн на придбання та доставку ліків, а також евакуацію.

Російські окупанти обстріляли Кремінську електропідстанцію, унаслідок чого без світла залишилися всі населені пункти Луганщини.

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