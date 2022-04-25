Луганська область вкотре без світла: росіяни обстріляли Кремінську електропідстанцію, - Гайдай

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.



За попередніми даними, 25 квітня російськими обстрілами було пошкоджено нову Кремінську електропідстанцію напругою 500 кВ. Унаслідок цього без світла залишаються всі населені пункти Луганщини.



"Ця підстанція напругою 500 кВ в мирний час заживлювала більшу частину міст і сіл області. Також раніше електроенергія надходила із Луганської ТЕС, що у місті Щастя. Трансформаторні блоки останньої зруйновані ворогом, полагодити їх росіяни не в змозі. Тож, до сьогодні підстанція в Кремінній залишалась єдиним джерелом постачання електроенергії в домівки луганчан", - пише Гайдай.



Дістатися до пошкоджених лінії електропередачі зараз неможливо через активні бойові дії.



Крім того, за словами очільника ОДА, енергетики змогли знайти схему підключення області. Електроенергія наразі буде подаватися за іншою схемою через потужні електропідстанції, що все ще перебувають у робочому стані. Подача напруги поки буде здійснюватися саме на них.

Невдовзі світло обіцяють повернути в домівки луганчан.

Нагадаємо, що на Луганщині вранці 25 квітня окупанти обстріляли з артилерії житлові будинки, унаслідок чого загинуло двоє людей.

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