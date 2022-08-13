Волонтери вдягнули службових собак прикордонників у бронежилети та захисні окуляри

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Комплекти амуніції, а саме: бронежилети, захисні окуляри та взуття, навушники, медичні набори з ліками передала захисникам волонтерська організація "Бережіться і @баште". Тепер виконувати бойові завдання службовим собакам стане безпечніше, адже така екіпіровка не заважатиме рухатися та захищатиме чотирилапих від травмувань", - написали прикордонники і показали світлини собак в амуніції.

Нагадаємо, військовослужбовці Держприкордонслужби завдяки дрону знищили ворожий танк

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