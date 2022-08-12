Військовослужбовці Держприкордонслужби завдяки дрону знищили ворожий танк
Українські прикордонники знищили ворожий танк скинувши бомбу з дрона
Відповідне відео показали у Держприкордонслужбі.
"Він дуже дошкуляв нашим воїнам. Російську бойову машину військовослужбовці спецпідрозділу Держприкордонслужби вполювали та знищили у тісній взаємодії з побратимами інших складових Сил оборони України на одному з напрямків, де ведуться активні бойові дії. Від контакту з українськими захисниками у танка аж зірвало башту", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 9 серпня російські війська знову гатили по прикордонню України з великокаліберної стрілецької зброї, мінометів, реактивної та ствольної артилерії, РСЗВ та 122-мм САУ
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