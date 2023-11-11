Волонтерство стало для багатьох прикриттям, – письменник Андрій Любка
Дуже часто волонтерство перетворюється на певну ширму та алібі, щоб відгородитися від війни. А держава майже нічого не зробила для середовища волонтерства за останній рік
Своє бачення про участь українців у допомозі армії Андрій Любка, письменник і волонтер, висловив на панельній дискусії під час форуму Re: Open Zakarpattia 2023.
"Коли говоримо про бізнес і волонтерство, скажу трохи негативних речей. Дуже часто волонтерство перетворюється на певну ширму або алібі, щоб відгородитися від війни. Я часто відчуваю, що дуже часто це робиться для того, аби показати, що ось – ми зробили. Запит полягає не стільки допомогти, скільки показати, що вони щось зробили. Часто це виглядає досить дивно: люди проводять весілля у дорогу комплексі, а потім передають 13 тис.грн, які вони зібрали на цьому весіллі. Для мене питання – навіщо це було? Який це збір, і скільки витрат пішло на цю подію, а скільки на ЗСУ – ніхто не говорить. Це волонтерство стало для багатьох прикриттям, і мене це дратує", - каже Андрій Любка.
За його словами, ще складніше, коли люди, які хочуть задонейтити, вимагають якихось розваг. "Давайте ви нам щось дасте, а ми задонейтимо. Це вимагання: зробіть якийсь виступ, зробіть щось для нас – для мене це щось химерне, хворобливе", - додав письменник.
Андрій Любка також зауважив, що держава майже нічого не зробила для середовища волонтерства за останній рік: "Можливо, почала менше тиснути на волонтерів після хвилі обурення, після тих кримінальних справ, які були минулого року. Державні структури просто налякалися".
"Якщо ми хочемо справді глибоких змін у суспільстві, нам потрібно зрозуміти, що це твоя держава, зміни робляться тут і тобою. Не волонтерами, не лише військовими, Ти можеш щось робити сам і це приносить конкретну користь. Будування цієї громадянської відповідальності – воно особливо важливе", - додав Андрій Любка.
Форум ідей та рішень Re: Open Zakarpattia 2023 відбувається 10-11 листопада.
Еспресо - інформаційний партнер заходу.
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Павло Клімкін, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, заявив на форумі Re: Open Zakarpattia 2023, що розширення ЄС щодо України не може йти без урахування безпекового компоненту, тобто без НАТО.
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На Re: Open Zakarpattia 2023 також озвучили дані дослідження про те, скільки українців, які перебувають у ЄС, планують повертатися додому.
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