Волонтерство стало для багатьох прикриттям, – письменник Андрій Любка

Своє бачення про участь українців у допомозі армії Андрій Любка, письменник і волонтер, висловив на панельній дискусії під час форуму Re: Open Zakarpattia 2023.

"Коли говоримо про бізнес і волонтерство, скажу трохи негативних речей. Дуже часто волонтерство перетворюється на певну ширму або алібі, щоб відгородитися від війни. Я часто відчуваю, що дуже часто це робиться для того, аби показати, що ось – ми зробили. Запит полягає не стільки допомогти, скільки показати, що вони щось зробили. Часто це виглядає досить дивно: люди проводять весілля у дорогу комплексі, а потім передають 13 тис.грн, які вони зібрали на цьому весіллі. Для мене питання – навіщо це було? Який це збір, і скільки витрат пішло на цю подію, а скільки на ЗСУ – ніхто не говорить. Це волонтерство стало для багатьох прикриттям, і мене це дратує", - каже Андрій Любка.

За його словами, ще складніше, коли люди, які хочуть задонейтити, вимагають якихось розваг. "Давайте ви нам щось дасте, а ми задонейтимо. Це вимагання: зробіть якийсь виступ, зробіть щось для нас – для мене це щось химерне, хворобливе", - додав письменник.

Андрій Любка також зауважив, що держава майже нічого не зробила для середовища волонтерства за останній рік: "Можливо, почала менше тиснути на волонтерів після хвилі обурення, після тих кримінальних справ, які були минулого року. Державні структури просто налякалися".

"Якщо ми хочемо справді глибоких змін у суспільстві, нам потрібно зрозуміти, що це твоя держава, зміни робляться тут і тобою. Не волонтерами, не лише військовими, Ти можеш щось робити сам і це приносить конкретну користь. Будування цієї громадянської відповідальності – воно особливо важливе", - додав Андрій Любка.

Форум ідей та рішень Re: Open Zakarpattia 2023 відбувається 10-11 листопада.

Еспресо - інформаційний партнер заходу.