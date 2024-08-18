"Для просування на Курському напрямку": Порошенко повіз FPV-дрони й техніку бригадам на Сумщину

Про це пише пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Про цих військових кажуть, що вони працюють на Сумському напрямку. Хоча ми добре розуміємо, що просуваються вони по сусідній Курщині. Цілком можливо, в полі їхньої уваги ще декілька областей РФ. Ми не можемо коментувати їхню роботу, але можемо продовжувати свою справу — допомагати. Бо ми підтримуємо Збройні Сили, де б вони не були", – написав Порошенко в соцмережах.

За інформацією з сайту, вранці 18 серпня в напрямку українського кордону виїхали 1205 FPV-дронів з платами ініціації, 51 денний та 17 нічних DJI Mavic, 9 купольних РЕБ "Шатро" для захисту від ворожих ударних дронів, 12 квадроциклів для штурмових військ та евакуації поранених, екскаватор, вантажівка Foden, яка витягає важку бронетехніку, а також прально-душові комплекси та автобуси. Вартість цієї партії допомоги для військових – 35 млн грн.

Фото: eurosolidarity.org

Фото: eurosolidarity.org