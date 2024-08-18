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Пресреліз

"Для просування на Курському напрямку": Порошенко повіз FPV-дрони й техніку бригадам на Сумщину

18 серпня, 2024 неділя
17:41
волонтери

Народний депутат Петро Порошенко повіз чергову партію техніки та дронів на кордон Сумської області у бригади й батальйони, які останніми тижнями ефективно працюють на ворожій території – на Курському напрямку

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Про це пише пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Про цих військових кажуть, що вони працюють на Сумському напрямку. Хоча ми добре розуміємо, що просуваються вони по сусідній Курщині. Цілком можливо, в полі їхньої уваги ще декілька областей РФ. Ми не можемо коментувати їхню роботу, але можемо продовжувати свою справу — допомагати. Бо ми підтримуємо Збройні Сили, де б вони не були", – написав Порошенко в соцмережах. 

За інформацією з сайту, вранці 18 серпня в напрямку українського кордону виїхали 1205 FPV-дронів з платами ініціації, 51 денний та 17 нічних DJI Mavic,  9 купольних РЕБ "Шатро" для захисту від ворожих ударних дронів, 12 квадроциклів для штурмових військ та евакуації поранених, екскаватор, вантажівка Foden, яка витягає важку бронетехніку, а також прально-душові комплекси та автобуси. Вартість цієї партії допомоги для військових – 35 млн грн.

Фото: eurosolidarity.org

Фото: eurosolidarity.org

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