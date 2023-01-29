Волошин з екс-ОПЗЖ теж складає мандат, а Королевська з чоловіком мають паспорти РФ, - Гончаренко

Про це 29 січня 2023 року поінформував парламентарій Олексій Гончаренко.

"Олег Волошин з ОПЗЖ складає мандат", - зазначив він.

Також Гончаренко пояснив, чим зумовлено складання мандатів Наталією Королевською та її чоловіком Юрієм Солодом, що теж раніше були в ОПЗЖ.

"Це не вольове рішення. Пояснюю. 23 січня для парочки виникла загроза позбавлення мандатів. За паспорти РФ. Навіщо ж чекати, коли ці паспорти знайдуть? І вони одразу ж вирішили "піти самі". Раніше чомусь не хотіли", - заявив Олексій Гончаренко.

При цьому Юрій Солод, за словами Гончаренка, протягом 2022 року жодного разу не з'явився у Верховній Раді.

Довідка

Олегу Волошину 41 рік. Родом з Миколаєва.

Політолог-міжнародник за фахом.

Входив до редколегії телеканалу "112".

Журналісти-розслідувачі зі "Схем" стверджували про наявність у нього російського паспорту.

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