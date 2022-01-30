Вони всі в Україні наркотики вживають? Депутатка Європарламенту відреагувала на заяву Арахамії про те, що США сіють паніку через можливу агресію РФ
Депутатка Європарламенту Віола фон Крамон обурилася через заяву народного депутата та глави фракції "Слуги народу" Давида Арахамії про те, що США сіють паніку через можливе вторгнення Росії до України
Про це фон Крамон написала у twitter.
Таким чином вона відреагувала на слова Арахамії, що занепокоєння західних медіа та політиків з приводу ймовірних ударів РФ по Україні не підтверджуються необхідними в таких випадках розвідувальними даними.
"Вони всі вживають наркотики в України, чи що відбувається?" - написала фон Крамон, коментуючи слова Арахамії.
Віола фон Крамон є депутаткою Європарламенту від Німеччини.
- Нагадаємо, 29 січня Давид Арахамія заявив, що занепокоєння західних медіа та політиків з приводу ймовірної російської агресії не підтверджуються розвідувальними даними.
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