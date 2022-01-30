Вони всі в Україні наркотики вживають? Депутатка Європарламенту відреагувала на заяву Арахамії про те, що США сіють паніку через можливу агресію РФ

Про це фон Крамон написала у twitter.

Таким чином вона відреагувала на слова Арахамії, що занепокоєння західних медіа та політиків з приводу ймовірних ударів РФ по Україні не підтверджуються необхідними в таких випадках розвідувальними даними.

"Вони всі вживають наркотики в України, чи що відбувається?" - написала фон Крамон, коментуючи слова Арахамії.

Віола фон Крамон є депутаткою Європарламенту від Німеччини.