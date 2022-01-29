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Головна війна з Росією Зараз немає розвідданих про військові приготування з боку Росії, - Арахамія

Зараз немає розвідданих про військові приготування з боку Росії, - Арахамія

29 січня, 2022 субота
14:24
війна з Росією Давид Арахамія

Голова президентської фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вважає, що занепокоєння західних медіа та політиків з приводу нібито вірогідних у лютому ударів РФ по Україні не підтверджуються необхідними в таких випадках розвідувальними даними

Його слова наводить Лівий берег, пенредає Еспресо.TV.

Навесні минулого 2021 року, наголосив Арахамія, про можливе вторгнення свідчила розвідка, а нині, як він сказав, такого немає.

"Тобто це більш суворо виглядало. Бо розвідка показувала скупчення військ... Це в ЗМІ не дуже активно просувалось взагалі. Потім декілька статей з'явилось... А перші два тижні, коли це дійсно траплялося - це була суто військова комунікація. І це правильно, якщо б так було.

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А зараз навіть такого немає. Зараз вже до того, як приходять розвіддані, вони вже в The New York Times чи в CNN десь вже оприлюднені", - наголосив Арахамія.

При цьому він повторив тезу президента Володимира Зеленського про "сіяння паніки" й шкоду для української економіки від подібних сигналів із Заходу.


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розвідка
Слуга народу
Давид Арахамія
вторгення
вторгнення в Україну
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