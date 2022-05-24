ВООЗ не бачить необхідності у масовій вакцинації від мавпячої віспи
Боротьба зі спалахом мавпячої віспи не потребує масової вакцинації, варто лише дотримуватися правил гігієни та безпечної сексуальної поведінки
Про це повідомив Річард Пібоді, який у Всесвітній організації охорони здоров'я очолює групу з особливо небезпечних патогенів, пише Reuters.
За його словами, спалах мавпячої віспи за межами Африки не потребує заходів з масової вакцинації, оскільки контролювати його розповсюдження допоможе дотримання правил гігієни і безпечної сексуальної поведінки.
Крім того, важливо відслідковувати контакти хворих та ізолювати їх. Пібоді зауважив, що вірус не має легкого розповсюдження, а вакцини проти мавпячої віспи мають серйозні побічні ефекти.
Тим часом у США працюють над випуском вакцини Jynneos для випадків такого захворювання, у Німеччині розглядають можливість вакцинації, а Великобританія запропонувала щеплювати деяких медиків, пише видання.
- Станом на 20 травня мавпяча віспа підтвердилася у щонайменше семи країнах, а вже 22 травня ця кількість збільшилась до 14 країн.
- Бельгія першою в Європі впровадила обов'язковий карантин для хворих на мавпячу віспу.
- Згодом мавпяча віспа дісталася до Латинської Америки: пацієнт привіз хворобу з Європи.
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