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ВООЗ не бачить необхідності у масовій вакцинації від мавпячої віспи

24 травня, 2022 вiвторок
06:41
Здоров'я мавпяча віспа

Боротьба зі спалахом мавпячої віспи не потребує масової вакцинації, варто лише дотримуватися правил гігієни та безпечної сексуальної поведінки

Про це повідомив Річард Пібоді, який у Всесвітній організації охорони здоров'я очолює групу з особливо небезпечних патогенів, пише Reuters.

За його словами, спалах мавпячої віспи за межами Африки не потребує заходів з масової вакцинації, оскільки контролювати його розповсюдження допоможе дотримання правил гігієни і безпечної сексуальної поведінки.

Крім того, важливо відслідковувати контакти хворих та ізолювати їх. Пібоді зауважив, що вірус не має легкого розповсюдження, а вакцини проти мавпячої віспи мають серйозні побічні ефекти.

Тим часом у США працюють над випуском вакцини Jynneos для випадків такого захворювання, у Німеччині розглядають можливість вакцинації, а Великобританія запропонувала щеплювати деяких медиків, пише видання.

  • Станом на 20 травня мавпяча віспа підтвердилася у щонайменше семи країнах, а вже 22 травня ця кількість збільшилась до 14 країн.
  • Бельгія першою в Європі впровадила обов'язковий карантин для хворих на мавпячу віспу.
  • Згодом мавпяча віспа дісталася до Латинської Америки: пацієнт привіз хворобу з Європи.

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Суспільство
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хвороба
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