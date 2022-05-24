ВООЗ не бачить необхідності у масовій вакцинації від мавпячої віспи

Про це повідомив Річард Пібоді, який у Всесвітній організації охорони здоров'я очолює групу з особливо небезпечних патогенів, пише Reuters.

За його словами, спалах мавпячої віспи за межами Африки не потребує заходів з масової вакцинації, оскільки контролювати його розповсюдження допоможе дотримання правил гігієни і безпечної сексуальної поведінки.

Крім того, важливо відслідковувати контакти хворих та ізолювати їх. Пібоді зауважив, що вірус не має легкого розповсюдження, а вакцини проти мавпячої віспи мають серйозні побічні ефекти.

Тим часом у США працюють над випуском вакцини Jynneos для випадків такого захворювання, у Німеччині розглядають можливість вакцинації, а Великобританія запропонувала щеплювати деяких медиків, пише видання.

Станом на 20 травня мавпяча віспа підтвердилася у щонайменше семи країнах, а вже 22 травня ця кількість збільшилась до 14 країн.

Бельгія першою в Європі впровадила обов'язковий карантин для хворих на мавпячу віспу.

Згодом мавпяча віспа дісталася до Латинської Америки: пацієнт привіз хворобу з Європи.