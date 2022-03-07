ВООЗ підтвердила сім випадків атак на медичну інфраструктуру України від початку вторгнення РФ

Про це повідомляє Reuters.



"Станом на 7 березня в Системі нагляду за нападами на охорону здоров'я (SSA) опубліковано дев'ять підтверджених випадків атак на охорону здоров'я в Україні, сім з рівнем достовірності "підтверджено", а два з "можливим" рівнем достовірності", - повідомила ВООЗ виданню, посилаючись на свою базу даних.



За даними організації, шість із семи підтверджених нападів були завдані із важкого озброєння. 26 лютого в одній машині швидкої допомоги було використано індивідуальну зброю, таку як гранати або саморобні вибухові пристрої. Усі підтверджені атаки разом призвели до 6 смертей і 12 поранень.



"Вони (медичні заклади) захищені міжнародним гуманітарним правом, але це все ще продовжується. Це дуже сумно", - сказав Франческо Рокка, президент Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.



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