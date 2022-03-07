ВООЗ підтвердила сім випадків атак на медичну інфраструктуру України від початку вторгнення РФ
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підтвердила сім атак на інфраструктуру охорони здоров’я в Україні з початку російського вторгнення 24 лютого
Про це повідомляє Reuters.
"Станом на 7 березня в Системі нагляду за нападами на охорону здоров'я (SSA) опубліковано дев'ять підтверджених випадків атак на охорону здоров'я в Україні, сім з рівнем достовірності "підтверджено", а два з "можливим" рівнем достовірності", - повідомила ВООЗ виданню, посилаючись на свою базу даних.
За даними організації, шість із семи підтверджених нападів були завдані із важкого озброєння. 26 лютого в одній машині швидкої допомоги було використано індивідуальну зброю, таку як гранати або саморобні вибухові пристрої. Усі підтверджені атаки разом призвели до 6 смертей і 12 поранень.
"Вони (медичні заклади) захищені міжнародним гуманітарним правом, але це все ще продовжується. Це дуже сумно", - сказав Франческо Рокка, президент Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.
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