ВООЗ попереджає, що до весни кількість смертей від COVID-19 в Європі може перевищити 2 млн

Про це повідомляє The Guardian.



У ВООЗ зазначили, що пандемія коронавірусу опинилася на першому місці серед причин смертності в Європі.



Якщо темпи поширення інфекції збережуться, загальна кількість смертей від COVID-19 в Європі перевищить 2,2 млн до 1 березня.



З початку пандемії загальна кількість смертей у Європі, включно із Великою Британією, вже перевищила 1,5 млн.



Директор європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге назвав ситуацію "дуже серйозною" у зв'язку зі збільшенням навантаження на медичні заклади.



В організації прогнозують "високе або екстремальне навантаження" на лікарняні ліжка у 25 із 53 європейських країн і подібну ситуацію у відділеннях інтенсивної терапії в 49 країнах.



За даними ВООЗ, Європа знову стала центром пандемії головним чином через поширення особливо заразного "Дельта"-штаму. Цьому сприяло послаблення таких профілактичних заходів як носіння масок і соціальна дистанція.



ВООЗ повідомила, що в Європі було введено понад 1 млрд доз вакцини, а 53,5% населення повністю вакцинувалися. Однак ці дані "приховують великі відмінності між країнами".

Нагадаємо, Австрія стала першою країною Європи, яка планує запровадити обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для всього населення.