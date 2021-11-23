ВООЗ попереджає, що до весни кількість смертей від COVID-19 в Європі може перевищити 2 млн
За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, у березні 2022 року кількість померлих від коронавірусу в Європі може перевищити 2 млн
Про це повідомляє The Guardian.
У ВООЗ зазначили, що пандемія коронавірусу опинилася на першому місці серед причин смертності в Європі.
Якщо темпи поширення інфекції збережуться, загальна кількість смертей від COVID-19 в Європі перевищить 2,2 млн до 1 березня.
З початку пандемії загальна кількість смертей у Європі, включно із Великою Британією, вже перевищила 1,5 млн.
Директор європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге назвав ситуацію "дуже серйозною" у зв'язку зі збільшенням навантаження на медичні заклади.
В організації прогнозують "високе або екстремальне навантаження" на лікарняні ліжка у 25 із 53 європейських країн і подібну ситуацію у відділеннях інтенсивної терапії в 49 країнах.
За даними ВООЗ, Європа знову стала центром пандемії головним чином через поширення особливо заразного "Дельта"-штаму. Цьому сприяло послаблення таких профілактичних заходів як носіння масок і соціальна дистанція.
ВООЗ повідомила, що в Європі було введено понад 1 млрд доз вакцини, а 53,5% населення повністю вакцинувалися. Однак ці дані "приховують великі відмінності між країнами".
- Нагадаємо, Австрія стала першою країною Європи, яка планує запровадити обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для всього населення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.73
Купівля 26.73Продаж 27.05
-
EUR
Купівля 30.02Продаж 30.46
- Актуальне
- Важливе