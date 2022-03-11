ВООЗ рекомендує Україні знищувати патогенні мікроорганізми високої небезпеки в медичних лабораторіях, щоб запобігти розливам

ВООЗ підтвердила інформацію про цю рекомендацію в електронному листі CNN.



Оскільки Росія продовжує наступ, ВООЗ "наполегливо рекомендувала" Міністерству охорони здоров’я України безпечно знищити "збудники високої небезпеки", які можуть бути в медичних лабораторіях країни, щоб запобігти "будь-яким потенційним розливам".



Зазначається, що як і в інших країнах, українські вчені іноді проводять дослідження за участю патогенів, щоб краще зрозуміти їх біологію, як вони поширюються та як вони можуть викликати захворювання. Як відомо, патогенні організми - це мікроби, які здатні при зниженні імунітету викликати захворювання в іншому організмі-хазяїні.



"ВООЗ також сприяє біологічному захисту в лабораторіях, наприклад, для запобігання випадковому або навмисному вивільненню патогенів. У рамках цієї роботи ВООЗ наполегливо рекомендувала Міністерству охорони здоров’я України та іншим відповідальним органам знищити патогенні мікроорганізми високої небезпеки, щоб запобігти будь-яким потенційним розливам", - написав офіційний представник організації Тарік Яшаревич.



ВООЗ зазначає, що заохочує "безпечне знищення будь-яких патогенів" і буде допомагати в міру потреби та за можливості.



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