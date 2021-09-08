ВООЗ закликала не робити треті COVID-щеплення до кінця року
Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус закликав продовжити мораторій на третє щеплення від COVID-19 до кінця 2021 року
Про це повідомляє РБК-Україна.
У серпні Гебреісус закликав світ запровадити мораторій на додаткові дози вакцин від коронавірусу до кінця вересня.
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"Я закликаю продовжити мораторій принаймні до кінця 2021 року, щоб кожна країна змогла вакцинувати щонайменше 40% свого населення", - заявив він
- Раніше у ВООЗ заявили про необхідність введення третьої дози вакцини від COVID-19 групам ризику.
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