ВООЗ засудила агресію РФ в Україні

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"Війна, яку розв’язала Росія, забрала вже тисячі життів цивільного населення, примусила мільйони людей залишити свої домівки, вщент зруйнувала більше ніж 100 закладів охорони здоров’я та пошкодила понад 500 об’єктів медичної інфраструктури", - сказав заступник міністра охорони здоров'я Олексій Яременко.

Зазначається, що серед країн, які підтримали Україну були США, Велика Британія, Франція, Канада, Польща, Німеччина, Латвія, Литва, Естонія, Словаччина, Чехія, Грузія, Молдова та інші.

Резолюція покладає відповідальність на Росію за руйнування системи охорони здоров’я України в результаті загарбницької війни, повідомили у МОЗ. Також документ суворо засуджує агресію Росії, яка призвела до надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я й фактично до гуманітарної кризи.

Від Росії офіційно вимагають негайно припинити будь-які напади на лікарні та інші заклади охорони здоров’я. А також повністю поважати та захищати весь медичний та гуманітарний персонал, який опікується виключно медичними обов’язками, їх транспортні засоби та обладнання.

Крім того, резолюція України закладає механізми подальшої ізоляції РФ. У тому числі — через позбавлення членських прав та права голосу у ВООЗ, якщо не будуть виконані висунуті у резолюції вимоги.

Нагадаємо, Асамблея ВООЗ засудила Росію через широкомасштабний напад на Україну та нищення медичної інфраструктури.

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