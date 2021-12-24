Вора в законі із санкційного списку РНБО відправили до СІЗО: в Іспанії йому загрожує до 24 років ув'язнення

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Сьогодні, 24 грудня, суд задовольнив клопотання прокурорів Миколаївської обласної прокуратури та застосував екстрадиційний арешт до вора в законі. До моменту вирішення питання про його видачу та фактичну передачу компетентним органам Королівства Іспанії "Коба Руставський" перебуватиме в СІЗО", - йдеться у повідомленні.

За іспанським законодавством затриманому загрожує до 24 років ув'язення.





Правоохоронні органи Іспанії розшукують "Кобу Руставського" з 2016 року. Його підозрюють у створенні злочинної організації, замовному вбивстві у Франції та зберіганні майна, здобутого злочинним шляхом. Також він був так званим опікуном "коронованих" представників злочинного світу Іспанії. До України підозрюваний потрапив незаконним шляхом.

У березні 2020 року вора в законі затримали для екстрадиції, однак рішенням суду його звільнили з-під арешту. Відтоді він переховувався від правоохоронних органів, щоб уникнути відповідальності за скоєні злочини за іноземним законодавством.

1 грудня 2021 року українські правоохоронці затримали "Кобу Руставського" та помістили його до Миколаївського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

"23 грудня, отримавши відповідні документи, що надають дозвіл на екстрадицію вора в законі, поліцейські затримали його у порядку статей 208 та 582 (особливості затримання особи, яка вчинила кримінальні правопорушення за межами України) Кримінального процесуального кодексу України", - повідомляють у Нацполіції.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти злодіїв у законі та кримінальних авторитетів 21 травня 2021 року.