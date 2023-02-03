Ворог 65 разів гатив по Херсонщині: за добу дві людини загинули, серед поранених 5-річний хлопчик
2 лютого російські військові гатив по Херсонщині. Унаслідок цього дві людини загинуло, 9 поранено, серед них 5-річний хлопчик
Про це інформує Херcонська ОВА.
"Російські окупанти 65 разів атакували мирні населені пункти Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - пише пресслужба.
Обласний центр - Херсон ворог атакував 13 разів. Російські снаряди влучили в суднобудівний завод, школу та житлові будинки.
Унаслідок дій армії РФ минулої доби на Херсонщині загинули два мирних жителі. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 9 людей, серед них 5-річний хлопчик.
Дитину доставили до лікарні у стані середньої важкості.
- Упродовж 1 лютого окупанти 34 рази відкривали вогонь по Херсонській області з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА. Відомо про чотирьох людей, які отримали поранення.
- Упродовж 2 лютого загарбники масовано атакували житловий сектор селища Комишани, Херсонська область. Від осколків снаряда загинула жінка, четверо людей отримали поранення.
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