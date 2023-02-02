Росіяни обстріляли житловий сектор Комишан на Херсонщині, загинула жінка

Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.

Ранком 2 січня загарбники завдали вогневого ураження по житловому сектору селища Комишани Херсонської області.

"Вороги влучили у приватний будинок. Уламки російського снаряда смертельно травмували 44-річну жінку - вона загинула на місці", - зазначили в ОВА.

У ніч на 2 лютого російські військові обстріляли місто Нікополь із важкої артилерії: за даними ОВА, люди неушкоджені.

Уночі 2 січня загарбники атакували Миколаївщину: під вогнем артилерії опинилася Очаківська громада, люди не постраждали.

Уранці 2 лютого російські війська вже тричі гатили по мирних населених пунктах Харківської області. Як наслідок поранена жінка та співробітник ДСНС.

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