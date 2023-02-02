Росіяни обстріляли житловий сектор Комишан на Херсонщині, загинула жінка
Ранком 2 січня загарбники атакували житловий сектор селища Комишани, Херсонська область. Від уламків снаряда загинула жінка
Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.
Ранком 2 січня загарбники завдали вогневого ураження по житловому сектору селища Комишани Херсонської області.
"Вороги влучили у приватний будинок. Уламки російського снаряда смертельно травмували 44-річну жінку - вона загинула на місці", - зазначили в ОВА.
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