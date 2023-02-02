Уранці ворог вже тричі обстріляв Харківщину, поранена жінка та співробітник ДСНС

Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог не припиняє терор мирного населення прикордонних міст і сіл Харківщини", - пише очільник області.

Сьогодні близько сьомої ранку рашисти гатили по місту Куп'янськ. Унаслідок цього поранення отримала 67-річна жінка.

Також в селі Кругляківка Куп'янського району, внаслідок ранкового обстрілу поранення зазнав 46-річний співробітник Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зранку російські окупанти обстріляне селище Козача Лопань, там пошкоджено будівлю селищної ради.

Загалом протягом 1 лютого російські окупанти обстрілювали: Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Дворічну, Старицю, Огірцеве та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

"Під вогнем була переважно приватна житлова забудова. Багато будинків пошкоджено, вибиті вікна, зруйновані господарчі споруди", - додав Синєгубов.

Уранці 25 січня російські війська били по Куп'янську, що на Харківщині, сталося загоряння у будинку та магазині.

У ніч на 26 січня російські війська знову гатили по місту Куп'янськ Харківської області. Повідомляється, що ймовірно ворог використав ракети С-300. Загалом за добу 26 січня на території Харківської області унаслідок дій російських загарбників загинули двоє мирних жителів, щонайменше четверо українців отримали поранення.

За добу 29 січня унаслідок дій російських загарбників поранення середнього ступеня тяжкості отримав місцевий житель.

Як відомо, за 11 місяців повномасштабної війни Росії на території Харківської області зруйновано понад 18 тисяч об'єктів, з них 4 тисячі багатоповерхівок.

Вранці 1 лютого російські війська били по Куп'янську. Внаслідок цього осколкове поранення отримав 60-річний чоловік.

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