На Харківщині унаслідок дій росіян зруйновано понад 18 тисяч об'єктів, - ОВА
За 11 місяців повномасштабної війни Росії на території Харківської області зруйновано понад 18 тисяч об'єктів, з них 4 тисячі багатоповерхівок
Про це інформує в Медіацентрі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
На Харківщині зруйновано понад 18 тисяч об'єктів унаслідок дій рашистів.
"З них понад 8 тисяч - саме житловий фонд. 4 тисячі - це багатоповерхівки та десь 4 тисячі з лишком - це приватні домогосподарства. Перед новим роком ми сконцентрувалися на відновленні критичної інфраструктури, аби забезпечити відновлення електро-, водо- і теплопостачання у зимовий період", - сказав Синєгубов.
Очільник області наголосив, що вже реалізовані декілька проєктів із відновлення житла, зокрема багатоповерхові домівки у деокупованому місті Ізюм.
"В нас вже до відновлення заплановано по області близько 105 шкіл - це при тому, що по державі це буде приблизно 150 шкіл. На цей рік ми плануємо акцентувати на відновлення житлового фонду", - додав голова Харківської ОВА.
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