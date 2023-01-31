На Харківщині унаслідок дій росіян зруйновано понад 18 тисяч об'єктів, - ОВА

Про це інформує в Медіацентрі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На Харківщині зруйновано понад 18 тисяч об'єктів унаслідок дій рашистів.

"З них понад 8 тисяч - саме житловий фонд. 4 тисячі - це багатоповерхівки та десь 4 тисячі з лишком - це приватні домогосподарства. Перед новим роком ми сконцентрувалися на відновленні критичної інфраструктури, аби забезпечити відновлення електро-, водо- і теплопостачання у зимовий період", - сказав Синєгубов.

Очільник області наголосив, що вже реалізовані декілька проєктів із відновлення житла, зокрема багатоповерхові домівки у деокупованому місті Ізюм.

"В нас вже до відновлення заплановано по області близько 105 шкіл - це при тому, що по державі це буде приблизно 150 шкіл. На цей рік ми плануємо акцентувати на відновлення житлового фонду", - додав голова Харківської ОВА.

Унаслідок ворожого обстрілу 29 січня в Куп'янську на Харківщині отримав поранення чоловік.

Удень 30 січня російські окупанти обстріляли Вовчанськ на Харківщині, внаслідок чого загинув чоловік і отримала поранення літня жінка.

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