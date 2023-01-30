Росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині: є загиблий і поранена

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні близько 10:20 ранку ворог знову обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. На жаль, унаслідок обстрілу загинув чоловік 62 років. Крім того, жінка 85 років отримала поранення. Зараз медики надають їй необхідну допомогу", - написав він.

Чиновник зазначив, що інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється.

Унаслідок ворожого обстрілу 29 січня в Куп'янську на Харківщині отримав поранення чоловік.

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