Росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині: є загиблий і поранена
Удень 30 січня російські окупанти обстріляли Вовчанськ на Харківщині, внаслідок чого загинув чоловік і отримала поранення літня жінка
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні близько 10:20 ранку ворог знову обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. На жаль, унаслідок обстрілу загинув чоловік 62 років. Крім того, жінка 85 років отримала поранення. Зараз медики надають їй необхідну допомогу", - написав він.
Чиновник зазначив, що інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється.
- Унаслідок ворожого обстрілу 29 січня в Куп'янську на Харківщині отримав поранення чоловік.
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