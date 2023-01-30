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Війна з Росією: хроніка
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Унаслідок ворожого обстрілу в Куп'янську на Харківщині поранений чоловік

30 січня, 2023 понедiлок
08:45
війна з Росією на фото: руйнування

За добу 29 січня унаслідок дій російських загарбників поранення середнього ступеня тяжкості отримав місцевий житель

Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області", - пише очільник області.

Рашисти гатили по насалених пунктах Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інших.

Через російські снаряди пошкоджені домівки, магазини й господарчі споруди.

Обласний центр екстреної медичної допомоги повідомив про одного пораненого внаслідок ворожого обстрілу в Куп'янську. 41-річний чоловік перебуває в стан середньої тяжкості.

Крім того, уночі росіяни поцілили в житловий будинок у Київському районі Харкова, загинула людина, ще троє - постраждали. 

Харків

  • Уранці 25 січня російські війська били по Куп'янську, що на Харківщині, сталося загоряння у будинку та магазині.
  • У ніч на 26 січня російські війська гатили по місту Куп'янськ Харківської області. Повідомляється, що ймовірно ворог використав ракети С-300.  
  • За добу 26 січня на території Харківської області унаслідок дій російських загарбників загинули двоє мирних жителів, щонайменше четверо українців отримали поранення.

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російська армія
окупанти
Харківщина
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