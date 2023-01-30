Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області", - пише очільник області.

Рашисти гатили по насалених пунктах Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інших.

Через російські снаряди пошкоджені домівки, магазини й господарчі споруди.

Обласний центр екстреної медичної допомоги повідомив про одного пораненого внаслідок ворожого обстрілу в Куп'янську. 41-річний чоловік перебуває в стан середньої тяжкості.

Крім того, уночі росіяни поцілили в житловий будинок у Київському районі Харкова, загинула людина, ще троє - постраждали.

Уранці 25 січня російські війська били по Куп'янську, що на Харківщині, сталося загоряння у будинку та магазині.

У ніч на 26 січня російські війська гатили по місту Куп'янськ Харківської області. Повідомляється, що ймовірно ворог використав ракети С-300.

За добу 26 січня на території Харківської області унаслідок дій російських загарбників загинули двоє мирних жителів, щонайменше четверо українців отримали поранення.

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