Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

"Сьогодні о 07:30 ранку ворог вкотре обстріляв Куп'янськ", - написав він.

Внаслідок обстрілу отримав осколкове поранення та був госпіталізований 60-річний чоловік.

Також очільник ОВА розповів, що минулої доби ворожі сили продовжували обстрілювати прикордонні населені пункти в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області.

Так, зафіксовано удари, попередньо 2 ракетами С-300, по селу Шипувате Куп'янського району. Ракети влучили в землю поруч з Будинком культури. Обійшлося без постраждалих. А в смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу вибито вікна в одній з будівель ДСНС та пошкоджено автомобіль рятувальників.

"На лінії зіткнення наші військові надійно тримають позиції та ведуть бої з російськими окупантами", - додав Синєгубов.

Як відом, за 11 місяців повномасштабної війни Росії на території Харківської області зруйновано понад 18 тисяч об'єктів, з них 4 тисячі багатоповерхівок.

Уранці 25 січня російські війська били по Куп'янську, що на Харківщині, сталося загоряння у будинку та магазині.

У ніч на 26 січня російські війська знову гатили по місту Куп'янськ Харківської області. Повідомляється, що ймовірно ворог використав ракети С-300. Загалом за добу 26 січня на території Харківської області унаслідок дій російських загарбників загинули двоє мирних жителів, щонайменше четверо українців отримали поранення.

За добу 29 січня унаслідок дій російських загарбників поранення середнього ступеня тяжкості отримав місцевий житель.

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