Ворожі війська обстріляли Куп'янськ на Харківщині, є поранений
Вранці 1 лютого російські війська били по Куп'янську. Внаслідок цього осколкове поранення отримав 60-річний чоловік
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
"Сьогодні о 07:30 ранку ворог вкотре обстріляв Куп'янськ", - написав він.
Внаслідок обстрілу отримав осколкове поранення та був госпіталізований 60-річний чоловік.
Також очільник ОВА розповів, що минулої доби ворожі сили продовжували обстрілювати прикордонні населені пункти в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області.
Так, зафіксовано удари, попередньо 2 ракетами С-300, по селу Шипувате Куп'янського району. Ракети влучили в землю поруч з Будинком культури. Обійшлося без постраждалих. А в смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу вибито вікна в одній з будівель ДСНС та пошкоджено автомобіль рятувальників.
"На лінії зіткнення наші військові надійно тримають позиції та ведуть бої з російськими окупантами", - додав Синєгубов.
Як відом, за 11 місяців повномасштабної війни Росії на території Харківської області зруйновано понад 18 тисяч об'єктів, з них 4 тисячі багатоповерхівок.
- Уранці 25 січня російські війська били по Куп'янську, що на Харківщині, сталося загоряння у будинку та магазині.
- У ніч на 26 січня російські війська знову гатили по місту Куп'янськ Харківської області. Повідомляється, що ймовірно ворог використав ракети С-300. Загалом за добу 26 січня на території Харківської області унаслідок дій російських загарбників загинули двоє мирних жителів, щонайменше четверо українців отримали поранення.
- За добу 29 січня унаслідок дій російських загарбників поранення середнього ступеня тяжкості отримав місцевий житель.
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