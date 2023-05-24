Про це 24 травня повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вчора, 23 травня, об 11:00, 12:58, 14:00 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого одна людина постраждала", - йдеться у повідомлені.

Також Кім повідомив, що внаслідок обстрілу частково зруйновані приватні будинки, пошкоджена автівка та об'єкти інфраструктури. Також пошкоджень зазнали лінії -газо, -електропередач та мережі Інтернет. Зазначається, що наразі все відновлено.

Крім того, ворожий обстріл зафіксовано в акваторії Очаківської громади о 20:05. Відомо, що постраждалих немає.

Зазначається, що в Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.