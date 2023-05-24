Ворог атакував Очаків на Миколаївщині: пошкоджено об'єкти інфраструктури, приватні будинки та автівку, поранена людина
За минулу добу російські війська тричі атакували Очаків. Унаслідок обстрілу поранена одна людина, частково зруйновані будинки і пошкоджено транспортний засіб та інфраструктуру
Про це 24 травня повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Вчора, 23 травня, об 11:00, 12:58, 14:00 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого одна людина постраждала", - йдеться у повідомлені.
Також Кім повідомив, що внаслідок обстрілу частково зруйновані приватні будинки, пошкоджена автівка та об'єкти інфраструктури. Також пошкоджень зазнали лінії -газо, -електропередач та мережі Інтернет. Зазначається, що наразі все відновлено.
Крім того, ворожий обстріл зафіксовано в акваторії Очаківської громади о 20:05. Відомо, що постраждалих немає.
Зазначається, що в Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.
- Нагадаємо, що 20 травня, українська ППО знищила 5 російських безпілотників на Херсонщині та Миколаївщині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.07
Купівля 37.07Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.96
- Актуальне
- Важливе